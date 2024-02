Militär Australien investiert massiv in neue Kriegsschiffe

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die Zahl der australischen Kriegsschiffe wird sich in den kommenden Jahrzehnten auf 26 mehr als verdoppeln, was als die größte Aufstockung der Marinekapazitäten aller Zeiten bezeichnet wird. Bild: Bild: dpa

Australien will seine Marine in den kommenden Jahren umstrukturieren und die Verteidigungsausgaben deutlich aufstocken. Dazu werde die Regierung innerhalb des nächsten Jahrzehnts 11,1 Milliarden australische Dollar (6,7 Milliarden Euro) zusätzlich in die Kampfflotte investieren, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Canberra.