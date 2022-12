Militär Militär: Nordkorea feuert drei Kurzstreckenraketen ab

31. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lässt ballistische Raketen testen. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs abermals ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Am Samstagmorgen (Ortszeit) seien drei Kurzstreckenraketen aus Nordkorea geortet worden, teilte der Generalstab in Seoul mit.