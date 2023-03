Kirby sagte dazu gestern Abend (Ortszeit) dem Sender CNN: „Wir weisen das Dementi der Russen selbstverständlich zurück.” Er mahnte, nach einem Jahr des russischen Krieges gegen die Ukraine sollte jeder alles, was die Russen über Aktivitäten in und um die Ukraine sagten, mit größter Vorsicht genießen. Das Schwarze Meer grenzt sowohl an Russland als auch an die Ukraine. Auf die Frage, ob die USA Beweise für ihre Darstellung vorlegen könnten, sagte Kirby: „Wir schauen uns einige Bilder an, um zu sehen, ob sie geeignet sind, veröffentlicht zu werden. Aber wir haben noch keine Entscheidung dazu getroffen.