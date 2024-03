Militär Putin lässt 150.000 Wehrdienstpflichtige einziehen

31. März 2024 | Quelle: dpa

Russische Rekruten auf einem Schießplatz während einer militärischen Trainingseinheit. Bild: Bild: dpa

Russland zieht von diesem Montag (1. April) an wie immer im Frühjahr rund 150.000 Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst ein. Ein entsprechender Erlass von Kremlchef Wladimir Putin wurde am Sonntag in Moskau veröffentlicht. Die Soldaten würden regulär zum zwölfmonatigen Grundwehrdienst einberufen, aber nicht im Kriegsgebiet in der Ukraine eingesetzt, hatte das russische Verteidigungsministerium vorher mitgeteilt.