Militär: Taiwan: China verletzt Luftverteidigungszone erneut

Taiwan beklagt sich seit mehr als einem Jahr über regelmäßige Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe der Insel. Die Regierung in Peking hingegen sieht den Inselstaat als abtrünnige Provinz an. Aus taiwanischer Sicht will China mit seinem Vorgehen die Einsatzbereitschaft Taiwans testen und dessen Streitkräfte ermüden.