 Militär: US-Armee hat nach Angaben des Pentagon noch keine Soldaten aus Syrien abgezogen

Die USA unterstützen in Syrien vor allem die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die von der Kurdenmiliz YPG angeführt werden. Die SDF bekämpfen im Osten des Landes die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Kurden befürchten, dass dem US-Rückzug ein Angriff der Türkei auf die von ihnen kontrollierten Gebiete im Norden Syriens folgt. Die Türkei sieht in der YPG eine Terrororganisation und bekämpft sie.