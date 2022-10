Militär: USA und Südkorea starten großangelegtes Luftwaffen-Manöver

Nach Angaben der US-Luftwaffe sind an den bis Freitag angesetzten Übungen etwa 240 Kampfflugzeuge beteiligt, darunter Tarnkappenjets des Typs F-35. Geplant sind um die 1600 Einsätze, so viele wie nie zuvor im Rahmen des alljährlichen Manövers. Australien will sich mit einem Flugzeug zur Luftbetankung beteiligen.