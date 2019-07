Militär: USA werfen venezolanischem Kampfjet gefährliches Manöver vor

CaracasIm Luftraum über der Karibik ist es zu einem Zwischenfall zwischen einem venezolanischen Kampfjet und einem US-Aufklärungsflugzeug gekommen. Das US-Militär teilte am Sonntag mit, seine Maschine habe sich in internationalem Luftraum befunden, als sich das venezolanische Flugzeug auf aggressive Art und Weise genähert habe. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro warf hingegen den USA vor, mit ihrem Flugzeug in venezolanischen Luftraum eingedrungen zu sein.