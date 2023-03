Erdogan sagte am Mittwoch in Ankara auf Nachfrage von Reportern, die Türkei werde „das gemachte Versprechen halten” und könnte dem Beitritt Finnlands vor dem Schwedens zustimmen. Es blieb aber zunächst unklar, ob, wann und wie die Türkei ihr Einverständnis geben wird. „Wir werden am Freitag Präsident (Sauli Niinistö) treffen (...) und dann tun, was nötig ist”, so Erdogan weiter.