Militärbündnis: Gegen China gerichteter Pazifik-Pakt Aukus soll offenbar erweitert werden

Der US-Botschafter in Tokio, Rahm Emanuel, schrieb am Mittwoch im „Wall Street Journal“, dass Japan auf dem Weg sei, der nächste Partner von Aukus zu werden. Ein Mitarbeiters der US-Regierung sagte ebenfalls vergangenen Mittwoch Reuters, dass in der kommenden Woche eine Ankündigung zur Rolle Japans zu erwarten sei. US-Präsident Joe Biden, der philippinische Präsident Ferdinand Marcos sowie der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida wollen sich am Donnerstag treffen.