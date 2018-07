Militärbündnis: Trump führt nächsten Seitenhieb gegen Nato

Der Sprecher erinnerte zudem daran, dass der sogenannte Bündnisfall bislang erst ein einziges Mal – nämlich nach den islamistischen Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 – ausgerufen wurde. Dies habe zu dem Militäreinsatz in Afghanistan, dem bislang größten in der Nato-Geschichte geführt, sagte er. „Hunderttausende Europäer und Kanadier standen Seite an Seite mit den US-Truppen und mehr als Tausend haben das mit dem Leben bezahlt.“