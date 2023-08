Militärcoup im Niger Nach dem Militärputsch: Die dramatischen Konsequenzen des Machtwechsels

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich engagiert sich seit Jahren in der Sahel-Region im Kampf gegen den Terrorismus. Mit der Militäroperation Barkhane wollte Frankreich in den Wüstenstaaten Mali, Burkina Faso, dem Niger aber auch in Mauretanien und dem Tschad gegen die Ausbreitung islamistischer Terrormilizen vorgehen. Die Region hat sich in den vergangenen Jahren dennoch zu einem Zentrum des islamistischen Terrorismus entwickelt. Die Sahel-Milizen haben teilweise dem Islamischen Staat oder Al-Kaida die Treue geschworen. In Mali sollte neben der Operation Barkhane auch die UN-Friedensmission Minusma für Stabilität in Nigers Nachbarland sorgen.



Nachhaltigen Erfolg hatten diese Missionen nicht. Vielmehr wurden die fremden Truppen im Laufe der Zeit in den Ländern als „Teil des Problems“ gesehen, wie es die Militärjunta in Mali bezeichnete. Nach der Machtübernahme des Militärs in Mali und Burkina Faso sind die UN-Blauhelme und Frankreichs Soldaten nicht mehr erwünscht. Die UN – und damit auch die Bundeswehr – müssen Mali bis Ende 2023 verlassen. Die beiden Sahel-Länder orientieren sich längst in Richtung Russland und dessen Wagner-Gruppe. Deren Chef Jewgeni Prigoschin lockt seinerseits mit dem Versprechen, die Dschihadisten zurückzudrängen – im Niger seien dafür lediglich 1.000 seiner Männer nötig, schrieb dieser unlängst auf Telegram.