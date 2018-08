Militärdienst: Salvini bringt Rückkehr zur Wehrpflicht in Italien ins Gespräch

Nach Deutschland diskutiert auch Italien über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Innenminister Matteo Salvini brachte sie am Wochenende ins Gespräch: „Den Militär- und Zivildienst wieder einführen, um unsere Kinder daran zu erinnern, dass neben Rechten auch Pflichten existieren“, schrieb der Chef der rechten Lega am Sonntag auf Twitter, nachdem er das Thema bereits am Vorabend bei einem Auftritt in Apulien angerissen hatte.