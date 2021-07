Militäreinsatz Nato hat Einsatz in Afghanistan beendet

Wie es in Afghanistan nach dem vollständigen Abzug der westlichen Truppen weitergeht, ist unklar. Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen Anfang Mai hat sich die Sicherheitslage zugespitzt. Die militant-islamistischen Taliban haben in mehreren Offensiven seit Anfang Mai mehr als ein Viertel der Bezirke überrannt, und sie sind in mehrere Provinzhauptstädte eingesickert. Befürchtet wird, dass die Taliban kurz nach der Beendigung des US-Einsatzes komplett die Macht im Land übernehmen könnten. Für die junge Demokratie in Afghanistan mit ihren Fortschritten bei Frauenrechten oder der Medienfreiheit könnte eine solche Entwicklung der Todesstoß sein.