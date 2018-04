Militäreinsatz: Trump billigt US-Einsatz in Syrien, will aber weiterhin raschen Truppenabzug

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat Regierungskreisen zufolge eingewilligt, die amerikanischen Bodentruppen aus Syrien vorerst nicht abzuziehen. „Wir ziehen uns nicht sofort zurück, aber der Präsident will auch kein langfristiges Engagement billigen“, sagte ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in dieser Woche.