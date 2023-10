Militäreinsatz: Türkisches Militär beginnt wohl Offensive in Nordsyrien

Das türkische Militär hat Medienberichten zufolge eine Luft-Boden-Offensive in Nordsyrien begonnen. Wie der Staatssender TRT am Donnerstag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, griffen türkische Streitkräfte „terroristische Ziele“ im Norden und Nordosten Syriens an. Wenige Tage zuvor hatte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK einen Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara verübt.