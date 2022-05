Militäreinsatz Was hinter den türkischen Plänen zur Syrien-Offensive steckt

Erdogan sehe seine Chance, weil Russland - ein wichtiger Akteur in Syrien - gerade mit dem Angriffskrieg in der Ukraine gebunden sei, sagt Salim Cevik vom Centrum für Türkeistudien (Cats) in Berlin. Andererseits benutze er seine „Veto-Karte“ in der Nato, um die USA in Syrien zu Zugeständnissen zu bewegen.