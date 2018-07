Militärexperte zur Bundeswehr „Beschaffungswesen ist eine Geldverbrennungsmaschine“

Wenige Tage nach dem Nato-Gipfel trifft Trump in Helsinki Russlands Präsident Putin. Man vermutet, dass er dort ein Einvernehmen mit Russland herstellen will. Steht ihm die Nato dabei im Wege?

Das hängt davon ab, was er dort beschließen will. Eine Möglichkeit, über die spekuliert wird, ist, dass er die russische Annexion der Krim anerkennen will. Damit wäre ein wesentliches Element europäischer Sicherheitsordnung abgeschafft, nämlich der internationale Rechtsgrundsatz, dass Grenzen nicht mit Gewalt zu ändern sind. Das würde bedeuten, dass gerade die Nato-Staaten, die am meisten auf die USA setzen, nämlich Polen und die baltischen Republiken, in eine sehr schwierige Lage kämen. Denn dann könnte sich der Eindruck festsetzen, dass für Trump möglicherweise auch ihr Status rückführbar ist. Wenn die Botschaft also wäre, dass Russland Grenzen verschieben kann und damit gegenüber den USA durchkommt, dann sitzen diese Länder zwischen den Stühlen. Für Deutschland wäre das auch unangenehm, aber wir fühlen uns hier nicht so unmittelbar von Russland bedroht.