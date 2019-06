Militärführung: Sudans Opposition beendet Streik – und ist zu Verhandlungen mit Militär bereit

KhartumDie Opposition im Sudan hat ihren am Sonntag begonnenen Streik beendet. Sie will außerdem nach eigenen Angaben mit Hilfe eines Vermittlers erneut mit der Militärführung verhandeln. Es gebe keine direkten Gespräche geben, sondern es werde nur durch einen äthiopischen Mediator mit dem militärischen Übergangsrat verhandelt, sagte am späten Dienstagabend Madani Abbas Madani, ein führender Vertreter des Gewerkschaftsbündnisses SPA. Das Bündnis ist der Organisator der Massenproteste der vergangenen Monate. Bei den Verhandlungen wird es demnach um einen so genannten Souveränen Rat gehen, der höchstes Organ einer künftigen Übergangsregierung sein soll.