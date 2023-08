Militärjunta Myanmar: Teilweise Begnadigung für Aung San Suu Kyi

01. August 2023 | Quelle: dpa

Aung San Suu Kyi, damalige demokratisch gewählte De-facto-Regierungschefin, wird von der Militärjunta in Myanmar teilweise begnadigt. Bild: Bild: dpa

Zweieinhalb Jahre nach der Festnahme von Aung San Suu Kyi in Myanmar hat die Militärjunta eine teilweise Begnadigung der früheren Freiheitsikone angekündigt. Damit würden die Haftstrafen der 78-Jährigen sowie des früheren Präsidenten Win Myint im Rahmen einer Massenamnestie reduziert, teilten die Generäle am Dienstag mit. Es handele sich aber nicht um eine komplette Begnadigung, berichtete die Nachrichtenseite Myanmar Now. Ob die beiden Politiker dennoch freikommen, war zunächst unklar.