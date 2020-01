Militärkoalition Anti-IS-Koalition im Irak nimmt Aktivitäten teils wieder auf

Es sehe nicht danach aus, dass der IS die Aussetzung von Aktivitäten für sich nutzen konnte, sagte Grynkewich. Die irakischen Sicherheitskräfte seien auch ohne die gewohnte Unterstützung „ziemlich aggressiv“ gewesen. „Es wird also weiterhin Druck auf den IS ausgeübt“, sagte Grynkewich. Die Terrormiliz habe aber das Potenzial, wieder an Stärke zu gewinnen, wenn man den Druck nicht aufrechterhalte, warnte er.