Militärmacht Chinas „Die bigotte Haltung muss enden“

Im Jahr 2020 sind viele erfolgversprechende Gründungen sogenannte Deep-Tech-Start-ups, deren Technologie sich meist sowohl zivil als auch militärisch nutzen lässt. Ist es denn überhaupt denkbar, dass Deutschland flächendeckend eine Kooperation mit China oder einen Verkauf in das Land verbietet?

Rechtlich kann Deutschland das. Ob es ökonomisch und außenhandelspolitisch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Das macht das Ganze so heikel. Heutzutage ist militärische Ausrüstung ohne Hochtechnologie undenkbar. Die Unterscheidung zwischen militärischer oder ziviler Technik ist deshalb überhaupt nicht mehr durchzuhalten. Es gibt Unternehmen, die eine Strategie daraus gemacht haben, zunächst im militärischen Bereich zu forschen, sich das vom Staat finanzieren zu lassen und die Technik dann in der Zivilwirtschaft zu Geld zu machen. Ein typisches Beispiel ist Raketentechnik: Die lässt sich zivil einsetzen, um Satelliten ins All zu schießen, aber auch militärisch in Form einer ballistischen Interkontinentalrakete. Wir müssen also endlich aufhören, so zu tun, als gäbe es eine klare Unterscheidung zwischen zivil (gut) und militärisch (böse).