Militäroperation Türkei droht nach Attentat: „Sie werden es bereuen”

04. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Hakan Fidan ist der Außenminister der Türkei. Bild: Bild: dpa

Wenige Tage nach einem Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Hauptstadt Ankara hat die Türkei mit neuen Militärschlägen in Syrien und im Irak gedroht. Von nun an seien alle Infrastruktur und Energieanlagen der PKK sowie der Kurdenmiliz YPG in Syrien und dem Irak das „legitime Ziel” der türkischen Sicherheitskräfte, sagte Außenminister Hakan Fidan in Ankara.