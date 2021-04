Militärputsch: Hilfsorganisation meldet 82 Tote bei Militärangriff in Myanmar

Das Militär in Myanmar hat nach einem Bericht der Gefangenenhilfsorganisation AAPP bei einem Angriff auf Gegner der regierenden Junta in der Stadt Bago 82 Menschen getötet. Auch die Nachrichtenseite Myanmar Now meldete am Samstag die gleiche Opferzahl bei der Attacke am Tag zuvor. Es wäre die zweithöchste Opferzahl an einem Tag, seit die Junta am 1. Februar die Macht an sich gerissen hat. Am 14. März waren in der Metropole Yangon mehr als 100 Menschen von den myanmarischen Sicherheitskräften getötet worden.