Militärputsch: Myanmars Juntachef weckt bei Staaten-Gipfel Hoffnungen auf Ende der Gewalt

Der Chef des Militärregimes in Myanmar hat bei einem Gipfeltreffen der Asean-Staaten vorsichtige Hoffnungen auf ein Ende der Gewalt in seinem Land geweckt. Der malaysische Ministerpräsident Muhyiddin Yassin sagte am Samstag, der myanmarische General Min Aung Hlaing habe aufgeschlossen auf die besorgten Äußerungen mehrerer Staats- und Regierungschefs reagiert. „Das geht über unsere Erwartungen hinaus“, sagte Yassin vor Journalisten.