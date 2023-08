Militärputsch Tausende bei Pro-Putsch-Demos im Niger

03. August 2023 | Quelle: dpa

Menschen demonstrieren in Nigers Hauptstadt Niamey, um damit ihre Unterstützung für die Putschisten zu zeigen. Bild: Bild: dpa

Niamey/Bamako (dpa) – Gut eine Woche nach dem Staatsstreich im Niger haben Tausende Bürger am Unabhängigkeitstag des Landes die neuen Militärmachthaber gefeiert. Die Menschen versammelten sich am Donnerstag in den Straßen von Niamey, um De-facto-Präsident Abdourahamane Tiani und seiner Junta ihre Unterstützung zu signalisieren, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur in der Hauptstadt. Nach dem Militärputsch wurden inzwischen nach Angaben des Auswärtigen Amts rund 60 deutsche Staatsangehörige aus dem westafrikanischen Land ausgeflogen. Demnach halten sich neben Mitarbeitern der deutschen Botschaft und Angehörigen der Bundeswehr noch eine niedrige zweistellige Zahl Deutscher in dem Land auf.