Militärregime EU-Außenbeauftragter fordert Stopp des Waffenverkaufs an Myanmar

Vor dem Hintergrund der jüngsten Gewalt gegen Zivilisten in Myanmar hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Einstellung der Waffenverkäufe gefordert. „Angesichts der eskalierenden Gewalt in Myanmar sind verstärkte internationale Präventivmaßnahmen erforderlich, einschließlich eines Waffenembargos“, sagte Borrell in einer Mitteilung am Donnerstag.