Militärschlag Türkei führt erneut Luftangriffe in Nordsyrien durch

09. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein Kampfflugzeug der türkischen Luftwaffe vom Typ F-16. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Eine Woche nach einem Anschlag in Ankara hat die Türkei erneut Luftangriffe gegen Kurdenmilizen in Syrien geflogen. Die Luftwaffe habe am späten Sonntagabend Ölanlagen und Unterkünfte der Kurdenmiliz YPG bombardiert, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Zudem hieß es, es seien zahlreiche Kämpfer außer Gefecht gesetzt worden - eine Formulierung, die in der Regel bedeutet, dass die Kämpfer getötet wurden. In welchen Regionen die Luftangriffe genau stattfanden, teilte die Türkei nicht mit.