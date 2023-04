Militärübung: China hält nach Manöver-Ende weitere Militärübungen um Taiwan ab

Sie war am Freitag von einer USA-Reise zurückgekehrt, die Chinas Regierung heftig kritisiert hatte. Zudem empfing Tsai am Samstag in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, eine Delegation von US-Abgeordneten. Tsai betonte auf Facebook, sie vertrete als Präsidentin ihr Land in der Welt. Zudem seien Besuche im Ausland, einschließlich der USA, nichts Neues und würden von den Taiwanern erwartet.