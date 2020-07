Militärübung: Machtdemonstration: US-Flugzeugträger fahren Manöver in Sichtweite chinesischer Kriegsschiffe

In Sichtweite zu chinesischen Kriegsschiffen haben zwei US-Flugzeugträger am Montag Manöver im Südchinesischen Meer absolviert. „Sie haben uns gesehen, und wir haben sie gesehen“, sagte der Kommandant des Flugzeugträger „Nimitz“, Admiral James Kirk, in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Reuters.