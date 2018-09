Militärübung Russisches Militär hält größtes Manöver seit dem Kalten Krieg ab

Das Großmanöver in Sibirien und im Fernen Osten Russlands richte sich gegen kein anderes Land, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow am Donnerstag in Moskau. Die Übung finde statt in Übereinstimmung „mit unserer Militärdoktrin, die auf Verteidigung ausgerichtet ist“, betonte er vor ausländischen Militärdiplomaten.