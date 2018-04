Militärübung: USA und Südkorea beginnen jährliches Militärmanöver

SeoulDie USA und Südkorea haben am Sonntag ihr jährliches Militärmanöver begonnen. Die gemeinsamem Übungen „Foal Eagle“ und „Key Resolve“ finden üblicherweise im März statt, in diesem Jahr wurden sie wegen der Olympischen Winterspiele in Südkorea um einen Monat verschoben. Dies trug zur Annäherung zwischen Nord- und Südkorea bei. Für den 27. April ist ein Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In geplant. Im Mai soll ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump folgen.