Militarisierung Nato-Staaten besorgt über Militarisierungspläne des Kosovos

Am 14. Dezember will die Führung in Pristina per Parlamentsbeschluss die KSF in eine neue Kosovo-Armee umwandeln. Der Schritt ist umstritten. So gesteht die UN-Sicherheitsratsresolution 1244 aus dem Jahr 1999, die bis heute Geltung für den Umgang mit dem Kosovo hat, dem kleinen Balkanland nur leicht bewaffnete Sicherheitskräfte, aber keine eigene Armee zu.