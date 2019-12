Miliz Kataib Hisbollah: Irak droht USA nach Luftangriff auf Miliz mit Konsequenzen

In den vergangenen zwei Monaten habe es elf Angriffe gegen amerikanische Truppen oder US-Bürger im Irak gegeben, sagte Hook. Bei einem Angriff auf eine irakische Militärbasis, auf der sich auch US-Soldaten und Angestellte befanden, wurden zuletzt ein US-Bürger getötet und vier amerikanische Soldaten verletzt. Die USA griffen daraufhin am Sonntagabend fünf Einrichtungen der Miliz Kataib Hisbollah in Syrien und im Irak an.