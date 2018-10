Milliarden-Deal Russland liefert Luftabwehrsystem S-400 an Indien

Neu DelhiRussland will das indische Militär mit dem modernen Luftabwehrsystem S-400 ausstatten. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Präsident Wladimir Putin und Indiens Premierminister Narendra Modi am Freitag in Neu Delhi, wie beide Regierungen mitteilten. Die Lieferung kostet russischen Medien zufolge rund fünf Milliarden US-Dollar (4,35 Milliarden Euro).