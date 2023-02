Milliardenschwerer Fonds: EU-Länder beschließen Förderung für Start-ups

Zur Finanzierung größerer Start-ups stellen mehrere EU-Länder zunächst bis zu 3,75 Milliarden Euro zur Verfügung. Dafür sei die entsprechende Vereinbarung am Montag in Brüssel unterzeichnet worden, teilten die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft in einer gemeinsamen Erklärung in Berlin mit. Deutschland stellt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die gleiche Summe hatte auch Frankreich bereits angekündigt.