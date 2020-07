Millionenmetropole USA kritisieren „drakonisches“ Sicherheitsgesetz für Hongkong

Bürger der chinesischen Sonderverwaltungsregion sollen einem Gesetzesentwurf zufolge indes leichter in den USA Asyl beantragen können. Wer aufgrund friedlicher Demonstrationen und Meinungsäußerungen verfolgt wird, Verfolgung fürchten muss oder bereits erlitten hat, soll zusammen mit seiner Familie in den USA Asyl beantragen können, hieß es in einem am Dienstag (Ortszeit) von Vertretern beider Parteien vorgestellten Gesetzesentwurf.