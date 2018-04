Minen-Explosion: Mindestens 13 Tote bei Taliban-Angriff in Westafghanistan

Im Konflikt zwischen den Taliban und der Regierung in Afghanistan sind nach UN-Angaben in den ersten drei Monaten des Jahres mehr Zivilisten getötet worden als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Insgesamt habe es 763 zivile Todesopfer gegeben (1. Quartal 2017: 715, hieß es am Donnerstag in einem Bericht der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, UNAMA.