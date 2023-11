Ministerkonferenz Baerbock: Lassen Zerstörung der OSZE durch Russland nicht zu

30. November 2023 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Treffen des 30. Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufgerufen, sich der Blockade durch Russland entgegenzustellen. Die Zusammenarbeit müsse gestärkt werden, „auch wenn Russland der Arbeit der OSZE in den letzten anderthalb Jahren massiv Steine in den Weg gelegt hat”, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag am Rande der jährlichen Ministerkonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wies die Schuld an der Krise der OSZE ausschließlich dem Westen zu.