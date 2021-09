Ministerposten: Politische Spitzen im Libanon einigen sich auf neue Regierung

Im Libanon haben sich die politischen Spitzen am Freitag nach einem Jahr Streitereien über Ministerposten und gegenseitiger Blockade auf einen neuen Regierungschef geeinigt. Der sunnitische Industriemagnat und Milliardär Nadschib Mikati soll Ministerpräsident werden und für die dringend benötigten internationalen Finanzspritzen des vor dem Kollaps stehenden Staates sorgen. In einer Fernseh-Ansprache füllten sich die Augen Mikatis mit Tränen und seine Stimme drohte zu brechen, als er das durch die schwere politische und wirtschaftliche Krise verursachte Elend und Emigration beschrieb. Die chaotischen Zustände im einst wohlhabenden Libanon haben drei Viertel der Bevölkerung in die Armut gestürzt.