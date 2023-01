Ministerpräsident Regierung in Neuseeland: Hipkins wird Nachfolger Arderns

22. Januar 2023 | Quelle: dpa

Jacinda Ardern (l) wird das Zepter bald in die Hand von Chris Hipkins geben. Bild: Bild: dpa

Der bisherige neuseeländische Polizei- und Erziehungsminister Chris Hipkins soll Nachfolger der scheidenden Ministerpräsidentin Jacinda Ardern werden. Der 44-Jährige wurde am Sonntag von einem Ausschuss seiner Labour-Partei formell bestätigt, zusammen mit seiner künftigen Stellvertreterin Carmel Sepuloni, die von der Volksgruppe der Pazifischen Inselbewohner abstammt. Er werde am Mittwoch als neuer Regierungschef vereidigt werden, sagte Hipkins am Sonntag bei einer Pressekonferenz.