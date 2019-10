Ministerrat Merkel und Macron stellen sich in Toulouse hinter Airbus

Beide seien stolz darauf, bei einem Weltunternehmen zu Gast zu sein, betonte die Kanzlerin. Man werde „alles tun, was staatlicherseits zu tun ist“, damit Airbus auch in Zukunft erfolgreich sei. Die USA wollen von diesem Freitag an Strafzölle in Milliardenhöhe auf EU-Importe verhängen, weil der europäische Flugzeugbauer rechtswidrige EU-Subventionen erhalten hatte.