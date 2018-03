Missbrauchsvorwürfe: Trump heizt die Debatte um MeToo-Bewegung an

In einer Zeit, in der die #MeToo-Bewegung Fälle von sexueller Belästigung und Übergriffe auf Frauen am Arbeitsplatz und darüber hinaus an die Öffentlichkeit bringt, zeigt Trumps Kommentar, dass er Männer, denen Missbrauch vorgeworfen wird, unterstützt. Seine schützende Hand streckt er dabei nicht zum ersten Mal aus.