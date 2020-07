Mit Angriff gedroht? Nato-Problempartner Türkei: Militärexperten untersuchen Zwischenfall mit Frankreich

Zudem setzt Frankreich seine Beteiligung an dem Nato-Seeüberwachungseinsatz Sea Guardian vorerst aus. Ein entsprechender Brief sei an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegangen, verlautete am Mittwoch aus Kreisen des französischen Militärs in Paris. In Nato-Kreisen in Brüssel wurde die Information bestätigt, allerdings gleichzeitig darauf hingewiesen, dass Frankreich sich in diesem Jahr ohnehin nicht mehr an Einsätzen der Operation „Sea Guardian beteiligen wollte. Die Entscheidung hat damit nur eingeschränkt direkte Konsequenzen.