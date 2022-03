Mitarbeiter kommen nicht raus „Am Mittwoch konnten wir Mitarbeiter ausfliegen, am Donnerstag war es zu spät“

Wie funktioniert der Kontakt mit Ihren versprengten Beschäftigten in der Ukraine?

Wir sind mit allen in Verbindung. In der Früh und am Abend nehmen wir gezielt Kontakt auf, fragen wo die Menschen sind und wie ihre Situation ist. Viele sind nicht darauf ausgerichtet, nach Deutschland zu kommen. Sie haben sich in der Ukraine ihre Zukunft aufgebaut – im Beruf und privat. Alle, die jetzt kommen, wollen wohl wieder zurück.



Was muss die Bundesregierung tun, damit Ukrainer von Deutschland aus arbeiten können?

Wir wollen sie ohne aufwändigen Prozess hier anstellen. Es ist keine Zeit für eine Fachkräfte-Einwanderung per Blue Card. Die Einreise für die Familien ist unproblematisch. Die Regierung sollte weiter so pragmatisch und unbürokratisch sein wie bisher in der Krise.