Mitgliederentscheid Frankreichs Republikaner schicken Valérie Pécresse in Präsidentenwahl

In Frankreich schicken die konservativen Republikaner mit der Ex-Ministerin Valérie Pécresse erstmals eine Frau in die Präsidentenwahl. In der zweiten Runde des Mitgliederentscheids setzte sich Pécresse (54) am Samstag mit 61 Prozent der Stimmen gegen den südfranzösischen Abgeordneten Éric Ciotti durch, der 39 Prozent der Stimmen erhielt. „Die republikanische Rechte ist zurück“, sagte Pécresse nach ihrer Wahl. „Wir werden unserem Land seine Einheit, Würde und seinen Stolz zurückgeben.“ Das rechtsbürgerliche Lager stellte zuletzt von 2007 bis 2012 den Präsidenten: Nicolas Sarkozy.