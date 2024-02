Mittelamerika El Salvador: Bukele steuert auf Wiederwahl zu

04. Februar 2024 | Quelle: dpa

Seit 2019 ist Nayib Bukele (M) der Präsident El Salvadors. Bild: Bild: dpa

El Salvadors umstrittener Staatschef Nayib Bukele strebt bei der Präsidenten- und Parlamentswahl in dem mittelamerikanischen Land eine zweite Amtszeit an. Umfragen zufolge dürfte der 42-Jährige bei der Abstimmung am Sonntag mit einer großen Mehrheit wiedergewählt werden.