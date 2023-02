Mittelamerika Nicaragua schickt 222 politische Gefangene in die USA

09. Februar 2023 | Quelle: dpa

Nicaraguas autoritär regierender Präsident Daniel Ortega, hier im Jahr 2019. Bild: Bild: dpa

Die Regierung von Nicaragua hat mehr als 200 als politisch bezeichnete Gefangene freigelassen und in die USA geschickt. US-Außenminister Antony Blinken teilte mit, die 222 Betroffenen seien am Donnerstag an einem Flughafen nahe Washington angekommen.