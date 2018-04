Mittelamerika: Plünderungen und Tote bei Protesten in Nicaragua

Die Reformen sehen höhere Steuern und Veränderungen bei der Altersrente vor, um das Sozialversicherungssystem des Landes auszubessern. Präsidenten Daniel Ortega sagte am Samstag, er wolle lediglich mit Unternehmensführern über die von ihm per Dekret angeordneten Reformen sprechen. Nach seiner Fernsehansprache gingen in sieben Städten wieder Demonstranten auf die Straße. Der Journalist Ángel Gahona wurde durch Schüsse getötet, als er über die Proteste berichtete.