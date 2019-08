Mittelmeer: Auch Rettungsschiff „Alan Kurdi“ nimmt wieder Migranten auf

Damit warten nun drei Rettungsschiffe privater Organisationen mit Migranten an Bord auf dem Mittelmeer darauf, einen sicheren Hafen anlaufen zu dürfen. Neben der „Alan Kurdi“ betrifft das auch die „Eleonore“ des deutschen Kapitäns Claus-Peter Reisch mit 100 Menschen an Bord. Sie war am Samstag in der Nähe von Malta. Vor Lampedusa steht die „Mare Jonio“ der italienischen NGO Mediterranea Saving Humans mit etwa 30 Migranten an Bord. Italien hatte auch diesen Schiffen die Einfahrt verweigert.